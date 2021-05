So feiert die Mode der 1990er Jahre ihr Comeback

Sleek & smooth

Das Slipdress ist wieder da! In den 1990ern von allen getragen, die stilmäßig ganz vorn dabei sein wollten, feiert das schmale Spaghettiträgerkleid gerade großes Style-Comeback. Slipdresses sind Alleskönner, sehen am Abend so gut aus wie auch untertags, und sind der Inbegriff des „Easy Dressings“ – über den Kopf gezogen, reingeschlüpft, fertig. Ein Look wie aus einem Guss. Am schönsten in glänzendem Weiß, verführerischem Schwarz oder naivem Nude. Achtung, figurmäßig verzeiht es nix und wirkt am besten ohne BH, der würde hier nur stören.