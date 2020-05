Schwimmen mit Stil: Bademode aus Fischernetzen und Ocean-Plastic

Bikini aus Fischernetzen

In Wien kennt man sie, denn Andrea Kollar und Barbara Gölles gründeten gemeinsam das Label Margaret und Hermione. Beide absolvierten die Hochschule für Angewandte Kunst in Wien, wo sie bei den Modeikonen Raf Simons und Veronique Branquinho studierten. Mittlerweile ist Gölles alleine für die Kollektion verantwortlich. Online-Bilder und Kampagne wurden von der jungen Fotografin Anna Breit inszeniert, Motto: „Nichts ist nachhaltiger, als nackt zu sein“. Das zeigt sich vom Konzept des Modeshootings bis zur Aussage der Kampagne. Margaret and Hermione war eines der ersten Labels in Europa, das Bademode rein nachhaltig produzierte. Das Material aus recycelten Fischernetzen, das Zubehör aus recycelten Stoffen und Biomaterialien, die Produktion aus Kroatien. Die Verarbeitungsstoffe der Bikinis und Swimsuits kommen direkt aus dem Meer. Das Ausgangsmaterial sind alte Fischernetze, die im Meer treiben und verheerende Umweltauswirkungen verursachen. Die Netze werden abgefischt, in weiterer Folge zu Garn und schließlich zu Bademodestoffen verarbeitet. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich durch die vollständige Herstellungskette des Labels. Angefangen vom Verpackungsmaterial, bis hin zu den Hangtags, ist alles aus recycelten und Eco-zertifizierten Materialien gefertigt.