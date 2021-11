Royaler Schmuck: Luxusauktionen im November

Marie Antoinettes Diamanten, Paolina Borgheses Tiara und Wallis Simpsons Rubine – das sind die Highlights der Christie’s-Auktion „Magnificent Jewels“ in Genf. Mehr Glamour geht nicht. Am 9. November werden sich die Bieterinnen im feinen „Four Seasons“-Hotel mit Sicherheit ein erbittertes Gefecht liefern. Zwei unbezahlbar kostbare Diamantarmbänder der französischen Königin Marie Antoinette (1755–1793) werden zusammen versteigert und sollen 1,8 bis 3,7 Millionen Euro einbringen, Experten rechnen jedoch mit einem Vielfachen dieser Summe. Die Armbänder können auch zu einem Collier zusammengesetzt werden, sie bestehen aus insgesamt 112 Diamanten, die Pretiosen in der leuchtend blauen Schatulle stammen aus dem Jahr 1772. Auch Paolina Borghese, Napoleon Bonapartes Lieblingsschwester, war eine große Schmuckliebhaberin. Ihre „Ears of Wheat“-Tiara stammt von François Regnault Nitot. Die Nitots waren die Hofjuweliere Napoleons, das Haus ist heute unter dem Namen Chaumet bekannt. Paolinas Tiara aus Gold, Silber und Altschliffdiamanten ist ein Prachtstück der Empire-Goldschmiedekunst, die 18 diamantenen „Weizenähren“ können auch einzeln als Broschen getragen werden. Wallis Simpson zählte zu den fanatischsten Schmucksammlerinnen ihrer Zeit, ihre Juwelen waren und sind legendär. Ich trau mich zu behaupten, niemand besaß exquisiteren Schmuck als die Herzogin von Windsor, ihr Mann überhäufte sie ein Leben lang mit den schönsten Stücken. In Genf kommt diese platinene Armspange unter den Hammer, ein Geschenk des Herzogs zum ersten Hochzeitstag. Die burmesischen Rubine sind riesig, die Brillanten lupenrein im Baguette- und Rundschliff, ein wahres Meisterstück von Cartier Paris aus dem Jahr 1938.