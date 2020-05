Quarantäne: Ein Star nach dem anderen färbt sich die Haare um

In Zeiten der Selbstisolation dürfte der eine oder andere Kaufentscheidungen getroffen haben, die es unter normalen Umständen wohl nicht gegeben hätte. Da wären zum Beispiel Batikfarben, um gefühlt den ganzen Kleiderschrank in psychedelische Muster zu tauchen. Und auch das eine oder andere Küchengerät dürfte angesichts der vermehrten Zeit am heimischen Herd im digitalen Warenkorb gelandet sein.

Unter Normalsterblichen und Promis gleichermaßen beliebt: Haarfarben. Auch, wenn Friseure in den vergangenen Wochen kollektiv davor gewarnt haben, selbst Hand ans Haar zu legen, ließen sich zahlreiche Frauen nicht von ihrem Vorhaben abhalten.

Pinkfarbenes Haar

Vor allem Rosa erfreute sich unter Stars großer Popularität. Die Endergebnisse der heimischen Färbe-Sessions wurden sogleich auf Instagram präsentiert.

Schauspielerin Jennifer Love Hewitt - normalerweise braunhaarig - postete Anfang April einen Schnappschuss ihres neuen Schopfes. "Das Lächeln eines Mädchen, das sich gerade selbst zu Hause pinkfarbene Highlights gemacht hat. Denn was sonst kann ich derzeit tun?", schrieb die 41-Jährige.