Pippa Middleton zeigt sich im schönsten leistbaren Mantel der Saison

Pippa ist nicht die einzige in der Familie, die sich regelmäßig in Stücken günstiger Firmen zeigt. Herzogin Kate wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig in Teilen von Zara abgelichtet. Auch der US-Retailer Gap gehört zu den Favoriten der 37-Jährigen.

Damals und heute: Die Mode-Metamorphose von Kate