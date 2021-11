Philipp Plein im Interview: „Ich bin kein Freund von Heuchelei“

Nachhaltigkeit ist der Zeitgeist von heute. Ist sie in der Modebranche angekommen?

Sie sollte selbstverständlich sein, aber leider ist es immer noch nicht so. Ich glaube, viele Menschen befassen sich eigentlich zu wenig mit dem Thema und sind schon damit zufrieden, wenn Bio draufsteht, und dann kaufen sie halt einfach das Wort Bio mit. Viele Großkonzerne verkaufen Plastiktüten, gefüllt mit toten Tieren, also Daunen-Nylonjacken, und trotzdem haben sie nach außen hin das Image, dass sie etwas für die Umwelt tun. Bei den Großkonzernen ist auch viel Heuchelei dabei, und ich bin kein Freund von Heuchelei. Also wenn man schon was Gutes macht, und wirklich nachhaltig sein möchte, dann muss es auch richtig sein und nicht nur, um damit in die Medien zu kommen.

Mediales Echo bekam auch Ihr Arthouse- Film für Ihre nächste Kollektion, in dem Megan Fox eine Femme fatale spielt. Wie stehen Sie zu Feminismus?

Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die damals allein erziehend war. Meine Mutter hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das ist jetzt auch schon etwa 40 Jahre her, damals war Feminismus noch nicht so groß geschrieben. Ich bin nur von Frauen umgeben. Auch in meiner Firma sind eigentlich viele wichtige Positionen von Frauen besetzt, weil ich festgestellt habe, dass Frauen die viel härteren Arbeiter sind als Männer. Ich glaube, es ist ein Thema, über das man sich lange unterhalten kann. Nur weil ich Kleider verkaufe, die sexy sind, und es Frauen gibt, die gerne mal sexy aussehen wollen, bin ich deswegen nicht automatisch gegen die Frauenbewegung oder gegen Feministen, wie es manche Medien behaupten. Das ist absoluter Schwachsinn und Humbug. Was Megan Fox angeht, muss ich sagen, dass sie der Inbegriff von Feminismus ist. Sie ist allein erziehende Mutter, hat mehrere Kinder, steht erfolgreich mit beiden Beinen im Leben, verdient ihr eigenes Geld und hat sich jetzt einfach, wie viele andere moderne Frauen auch, von ihrem Mann und Lebenspartner getrennt. Sie ist eine Frau, die sehr viel Power ausstrahlt und mitbringt. Sie ist ein Superstar, der Kurzfilm ist auf sie zugeschnitten und fokussiert. Aber wie gesagt, ich liebe die Frauen und Gott sei Dank lieben die Frauen auch mich, sonst würden sie nicht meine Klamotten kaufen. Ich finde, dass Feminismus ein Thema ist, worüber man heute gar nicht mehr sprechen sollte, weil er selbstverständlich geworden ist.

Aber Ihr großes Vorbild ist Thierry Mugler. Haben Sie noch andere?

Ich fand Karl Lagerfeld ganz cool, weil er hyperintelligent war. Weniger als Inspiration für meine Mode, aber einfach von seinem Charakter und seiner Art, seinem Wesen. Er hat bis zur letzten Sekunde verstanden, was um ihn herum passiert. Sein Erfolg basiert auf seiner Intelligenz. Ich respektiere intelligente Menschen, weil ich von ihnen etwas lernen kann.