Ohrakupressur-Schmuck: Heilung oder Humbug?

„Wir leben in einer Zeit selbst ernannter Experten. Das kann bei der Ohrakupressur im Extremfall mit einem Kollaps enden, wenn unbeabsichtigt der Vagusnerv gereizt wird“, erklärt die TCM-Ärztin. „Es hat seinen Grund, warum eine Ohrakupunktur-Ausbildung, bei der auch die Akupressur erlernt wird, mindestens eineinhalb Jahre dauert. Alleine am Ohr befinden sich über 100 Akupressurpunkte. Wenn man bedenkt, wie klein diese Körperzone ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, als Laie nicht den richtigen zu treffen. In den meisten Fällen wird bei der Behandlung in Eigenregie wohl einfach gar keine Wirkung erzielt – oder es tritt ein Placebo-Effekt ein.“

Fünf bis sieben Tage bleiben die (Gold-)Kügelchen idealerweise am Ohr kleben und werden regelmäßig gedrückt, um die Selbstheilungskräfte zu stimulieren. In Absprache mit dem behandelnden Arzt werden diese anschließend beispielsweise auf dem anderen Ohr erneuert. maria zelenko