Oh, Pretty Woman! Outfits, die Geschichte schrieben

Dass die Szene legendär und der Film Kult wurde, liegt nicht nur an der Chemie der Darsteller. Die Abendrobe mit Carmen-Ausschnitt, zu der Julia alias Vivian Ward die Halskette aus 23 Rubinen ausführen soll, gilt als berühmtestes rotes Kleid der jüngeren Filmgeschichte und wurde, wie viele andere Outfits aus dem Film, vielfach kopiert. Lag es am Charme der jungen Roberts, am Gespür von Kostümbildnerin Marilyn Vance, an der modernen Märchensaga? Fest steht: Während der Inhalt – reicher Mann rettet Prostituierte von der Straße – im Schatten von #MeToo semi-gut gealtert ist, hat die Mode in „Pretty Woman“ nichts an Strahlkraft und Symbolik eingebüßt. Einen großen Anteil am Kultstatus trägt Vance, die – entgegen damaliger und heutiger Gewohnheiten – alle Outfits selbst entwarf und sie Julia Roberts persönlich auf den Leib schneiderte. Auch besagte Abendrobe, die beinahe schwarz ausgefallen wäre: Erst nach stundenlangen Farb- und Stofftests konnte Vance Starregisseur Garry Marshall überzeugen, dass Valentino-roter Chiffon die bessere Wahl für die damals 22-jährige Protagonistin war.