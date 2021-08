Wien: Der etwas andere Kosmetikstore hat in der Praterstraße eröffnet

Co-Gründerin Katharina Griesbacher ist Chefin der Ästhetik. Als Designerin war sie für die Optik des kleinen, aber feinen Shops zuständig. Viel Holz wurde mithilfe von Freunden und Familie für den ersten mama-matters-Store verarbeitet, der so aufgebaut ist, dass die Produkte in Ruhe ausprobiert werden können. "Alle haben bei diesem Projekt mitgeholfen", so die zweifache Mutter.

Sämtliche Produkte stellen die beiden Wienerinnen zwar bereits lokal her, in Zukunft soll die Produktion jedoch noch näher an die Kundinnen heranrücken: In den Räumlichkeiten hinter dem Verkaufsraum entsteht derzeit ein Labor, wo die Produkte auch künftig per Hand hergestellt werden.

mama matters: Praterstraße 12; Donnerstag bis Samstag: 10 - 18h