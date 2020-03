Luxuskonzern stellt ab sofort Desinfektionsmittel statt Parfüm her

Der französische Luxuskonzern LVMH will wegen der Coronavirus-Krise in seinen Parfum- und Kosmetikfabriken in Frankreich große Mengen Desinfektionsmittel produzieren. Seit Montag wird in Fabrik, die eigentlich Parfüm für Christian Dior oder Givenchy produzieren, entsprechendes Gel hergestellt, um dem Mangel an Desinfektionsmittel entgegenzuwirken, wie der Konzern am Sonntag mitteilte.

Bilder aus der Produktion: