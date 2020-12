Kampf den Reibeisen-Lippen: Pflegebalsam im KURIER-Test

"Med Repair SPF 15" von Labello. Um ca. 2,99 Euro

Ein „Labello“ ist in jedem gut geführten Haushalt in einem der reichsten Länder Pflicht, unabhängig davon, ob er verwendet wird. Oder? Meine Lippenpflegestifte sind mit mir gealtert. Der Test kam gerade rechtzeitig. Endlich wieder den ersten Schulskikurs in der Nase! Nicht unangenehm! Repariert er Lippen, schützt er vor Sonne? Ließ sich im Wiener Nebel nicht überprüfen. Uwe Mauch

"Cicaplast Barrier Repairing Balm" von La Roche-Posay. Um ca. 6,90 Euro

Der französische Hersteller setzt auf den Wirkstoff Panthenol. Clever, denn der erste Wundbalsam mit diesem Wirkstoff kam vor 70 Jahren auf den Markt. Panthenol heilt Wunden, sorgt für Feuchtigkeit und schützt die Haut vor Umwelteinflüssen. Anfangs merke ich keinen Unterschied, schmecke nur leicht bittersüße Aromen. An Tag zwei sind die Lippen kusszart. Anita Kattinger

"Moisturizing Renewal Lip Serum" von Okoko Cosmétiques. Um ca. 45 Euro (über genuineselection.com)

„Skurril!“, denke ich beim Anblick der Farbe, die von Essenzen der Spirulina-Alge herrührt. Drachenblut – ein rotes Naturharz –, Extrakte von Moringa, Kaktusfeige und Ringelblume runden das Serum ab. Das Lipid Squalene sorgt für seidige Textur. Die Lippen lieben es: Statt schmerzlich spröde sind die plötzlich sagenhaft weich. Der harzige Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Marlene Patsalidis

"Remederm Lippenbalsam" von Louis Widmer. Um ca. 8,50 Euro

Wegbegleiter. Gegenwind beim Radeln zur U-Bahn, dann Büroluft. Tags darauf Temperaturen um null Grad beim Schneespaziergang. Es sind anspruchsvolle Tage für empfindliche Lippen. Der Schweizer Hersteller trägt mit dem Versprechen, der Balsam mit Sheabutter helfe gegen trockene, spröde Lippen, nicht dick auf. Die wahre Prüfung dann beim Kuss: „Riecht gut!“ – Test bestanden.Stefan Hofer

"Intense Hyaluronic LipTreatment" von Team Dr. Joseph. Um ca. 32 Euro

Geil! Endlich einen Kussmund wie Angelina Jolie. Hyaluronsäure soll die Lippen aufpolstern. Zumindest berichten Poster von mehr Fülle. Der Tiegel-Testlauf (gewöhnungsbedürftig) ergibt: Viel Feuchtigkeit, wenig Fett, kühlendes Hyaluron deutlich spürbar, der Extrakt von Vanille so gut versteckt, dass ihn die Vanillin-Hasserin nicht bemerkt. Und glatt sind sie auch, die Lippen.Susanne Mauthner

"The Lip Balm" von Augustinus Bader. Um ca. 35 Euro (bei Nägele & Strubell)

Meine Lippen sind anspruchsvoll: Das falsche Pflegeprodukt macht sie noch trockener, als sie sowieso schon sind. Die Erwartung an das vom Stammzellenforscher Augustinus Bader entwickelte Produkt ist dementsprechend hoch. Die Textur fühlt sich seidig an, der Geschmack ist (juhu!) neutral. Über Nacht aufgetragen, bin ich endlich mal ohne trockene Lippen aufgewacht. Maria Zelenko