Jean Paul Gaultier: Das Enfant terrible der Modewelt verlässt den Catwalk

Mit grandiosen Modellen gelang es Gaultier, an seine genialen Momente zu erinnern: Vom cone-bra-Korsett für Madonna bis zum Military-Look.

Vorgeführt wurden sie von Stars und Model-Ikonen, die seine Karriere begleitet hatten: Amanda Lear, Rossy de Palma, Dita Von Teese, Joan Smalls, Yasmin Le Bon, Erin O’Connor ... Jede auf ihre unverwechselbare Art zum unglaublichen Jubel des Publikums.

Zum Schluss trat Sänger Boy George auf, und dann strömten alle Stars begleitet vom tobenden Publikum zurück auf die Bühne, um Gaultier zu feiern. Der Vorhang schloss sich – und die Party begann.

Gaultier und Swarovski

Unter den Gästen ein fescher, blonder Österreicher, Markus Langes-Swarovski. Den Firmenchef aus Wattens führten gleich zwei Gründe nach Paris. Erstens stellte Swarovski seine neueste Entwicklung in Sachen Diamanten im Hotel Ritz vor: Man kann inzwischen die 100-prozentigen Edelsteine in 16 Farben im Labor herstellen, von leuchtendem Rot bis zu intensivem Blau.

Markus Langes-Swarovski: „Die von Swarovski kreierten Diamanten sind eine Verbindung aus Kunst und Wissenschaft, mit einem Hauch Magie. Damit feiern wir den Einfallsreichtum und die Kreativität unseres Teams. Unsere Diamanten inspirieren zu Juwelen, die es noch nie gegeben hat und von denen man gar nicht zu träumen vermochte.“

Und zu Gaultier war er gekommen, weil der Modeschöpfer erst kürzlich in Wattens war, um sich in der Kristallwelt Inspiration und Glitzersteinchen für seine Jubiläums-Kollektion und für eine Schmucklinie zu holen. Markus Langes-Swarovski: „ Gaultier war drei Tage bei uns in Wattens, das war großartig.“ Gaultier dazu: „ Swarovski hat mich von Beginn an bei meiner Arbeit unterstützt und es freut mich, dass ich unsere neue Zusammenarbeit in meiner Jubiläums-Kollektion vorstellen konnte.