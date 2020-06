Italien: Dior kündigt Fashion Show an – jedoch ohne Gäste

Während einige Modehäuser bereits bekanntgegeben haben, dass sie sich nicht mehr an klassischen Saisonen orientieren wollen, hält Dior an Traditionen fest.

Am Montag luden Dior-Ceo Pietro Beccari und Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri einige hundert Journalisten zu einer digitalen Pressekonferenz, in der sie bekanntgaben, dass am 22. Juli in Lecce die neue Resort-Kollektion in Form einer Modenschau präsentiert wird.

"Nichts vermittelt Emotionen besser"

Ganz ohne Veränderungen kommt diese nicht aus: Gäste wird es dieses Mal keine geben. "Das ist mit den jetzigen Regeln leider nicht möglich", sagte Beccari. Verzichten wolle man jedoch auch künftig nicht auf Fashion Shows. "Luxusmode steht für Emotionen und nichts vermittelt diese Emotionen besser als eine Modenschau."

Emotional war auch für Chiuri die Entwicklung dieser Kollektion. "Es ist ein wirklich besonderes Projekt für mich", so die gebürtige Italienerin. Sie arbeitet eng mit apulischen Handwerksbetrieben zusammen, die Idee zur Kollektion sei ihr bereits vor der Pandemie gekommen.

Sie wolle in der außerordentlich schwierigen Zeit, in der sich Italien gerade befindet, durch die Kooperation mit kleinen heimischen Betrieben zeigen: "Auch in Gegenden, wo es augenscheinlich nicht viel gibt, gibt es gute Arbeitsplätze." Persönlich sehr wichtig sei Chiuri auch die Kollektion, weil ihr Vater aus Apulien stammt.

Das Ausrichten der Show in Lecce sei eine Art Unterstützung für die schwer von der Krise getroffene Region.

Im Juli geht es dann mit der Vorstellung der Haute-Couture-Kollektion weiter. Dann wieder ausschließlich in digitaler Form.