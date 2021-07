Haute Couture in Paris: Endlich wieder Fashion Week

Auch Maria Grazia Chiuri tauchte für Dior in Historisches ab, um eine Kollektion zu entwerfen, die sie als „Wiedergewinn der Werte der Haute Couture nach einer Zeit voller Restriktionen“ zusammenfasste. Die gebürtige Italienerin ließ sich von einem Wandteppich, der sich im römischen Palazzo Colonna befindet, inspirieren. In einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, beziehen sich ihre Mitarbeiter auf die Steinzeit, in der Stickereien bereits als Abgrenzung zwischen Clans dienten.