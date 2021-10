Wer ist denn das? Die besten Halloweenkostüme der Stars

Sich zu kostümieren ist lustig. Jemanden damit zu erschrecken auch. Wissen Sie, dass der Brauch, sich am 31. Oktober in Gruselgestalten zu verwandeln, eigentlich aus Irland kommt? Hallows' Eve war der Abend vor Allerheiligen, an dem die Kelten mit dem Samhainfest und vielen Kürbisköpfen das Ende des Sommers feierten. In dieser Nacht kommen dem irischen Brauch zufolge alle im Jahr Verstorbene aus dem Totenreich zurück, und zwar gemeinsam mit Geistern und Dämonen. Die Grusel-Masken sollten, zusammen mit Opfern und entzündeten Feuern, die Geister erschrecken und sie vertreiben.