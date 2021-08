Gentleman's Style: Herausgeputzt wie Brad Pitt

Zumindest auf eine Beziehung kann sich Brad Pitt verlassen. Der Hollywood-Star stand nun bereits zum vierten Mal für eine Kampagne des italienischen Modehauses Brioni vor der Kamera. Aufgenommen im legendären Hotel Chateau Marmont in Los Angeles (einem seiner Lieblings-Rückzugsorte) in einem perfekt sitzenden Anzug mit passendem Hemd – und einem coolen Siegelring am Finger. Abschauen erlaubt.

Aufgehorcht

Die Chance, dass selbst in nicht besonders technikaffinen Haushalten heutzutage gleich mehrere Airpods in Verwendung sind, ist groß. Umso größer auch die Verwechslungsgefahr, dass morgens jemand nicht die eigenen Ohrstöpsel einsteckt. Die stylishste Vorsichtsmaßnahme: bunte Cases, wie diese der Marke Vedder & Vedder. Aus Kalbsleder gefertigt – und auf Wunsch mit Initialen versehen. Um ca. 49 Euro (über vedder-vedder.com)