Festivallooks: Cooles von Hailey Bieber & Jaden Smith zum Nachshoppen

"In diesem Jahr habe ich mich so darauf gefreut, die Festival-Magie mit Hailey erneut zu erleben – gemeinsam mit unserem Freund Jaden. Aber anstatt in der Wüste zu tanzen, träume ich von einigen meiner Lieblings-Coachella-Auftritte aus der Vergangenheit, mit Janelle Monae, Lorde, Beyonce, und beschwöre gleichzeitig meine neuen Favoriten aus der diesjährigen Besetzung hervor. Ari Lennox? Frank Ocean? Nun, es mag zwar keine Festivals geben, aber wir starten diese Kampagne trotzdem, weil wir es alle verdienen, ein wenig zu träumen“, sagt Levi's CEO Jen Sey, der an Jaden auch vor allem sein Engagement für die Umwelt schätzt. Der Schauspieler und Rapper, Sohn von Will Smith, gründete schon mit 20 ein Unternehmen, dass Wasser im Karton, statt in Plastikflaschen, vertreibt. Auch deshalb passt die Mode des Labels gut zu seiner DNA. Denn auch der Gründer der Marke engagierte sich sozial. Levi's sieht sich als Symbol für demokratische Integration, Empowerment der Jugend. Denn Gründer Levi Strauss verließ seine Heimat in Bayern, um an der Küste Kaliforniens ein besseres Leben zu suchen. Er eröffnete ein Trockenwarengeschäft und spendete den ersten Teil seines Gewinns an ein örtliches Waisenhaus. So wie er damals, blicken heute Hailey und Jaden optimistisch in die Zukunft. https://www.levi.com