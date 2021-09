Aufgrund von Corona fand dieses Jahr die Emmy-Verleihung in gleich zwei Städten statt: Sowohl in Los Angeles als auch London gab es ein Event, nachdem die Awards im Jahr 2020 ausschließlich digital stattgefunden hatten. Auf dem Red Carpet ließen sich einige seltene Gesichter blicken: Catherine-Zeta Jones setzte modisch auf Dezentes, Kerry Washington schlüpfte in einen Korsagen-Look. Ein Blick auf die Looks der Emmy-Verleihung 2021.