Die schönsten Frühlingsmäntel vom Trench bis zur Jacke

Nächste Woche ist offizieller Frühlingsbeginn. Das Wetter gibt uns aber sicher noch eine Weile warm-kalt-warm-kalt. Was sollen wir bloß anziehen? Vom Wintermantel gleich ins Sommerkleid? Hilfe! Looks und Tipps für den modischen Übergang, stilmäßig immer eine Herausforderung.

Saisonale Verwirrungen & modische Zwischensaisonen

Hilfe, ich hab nix anzuziehen. Es ist nämlich März. Und März bedeutet modischer Übergang. Das ist stilmäßig eine unberechenbare Zwitterzeit aus Winter und Frühling. Das Wetter, Sie wissen schon, Klimawandel, nichts ist mehr so, wie es war. Bereits im Februar hatten wir um die 20 Grad, und Primeln und Schneeglöckchen schossen durch den Schnee.

Was sollen wir also anziehen, jetzt einmal abgesehen von der Corona-Loungewear? Einmal ist uns zu kalt, meist viel zu heiß, wir schwanken wie das Wetter, und es ist noch nicht mal April. Matsch ist garantiert, ein letztes störrisches Aufbäumen des Winters gut möglich. Oder plötzlich sonnig. Oder beides. Was also anziehen? Ich kram sie jetzt gleich alle wieder raus, die Übergangsklassiker. Strickweste, dünner Mantel, alles, was ich an Kapuzen besitze, Black & White, und ja, schwarze Lederleggings. Unbedingt schwarze Lederleggings.

Voll im Trench

Geschnürt und nicht geknöpft und am schönsten in klassischem Trench in sandbeige, wie am Foto oben von Marc O’Polo.



Hauptsache, Kapuze