Der Mutter-Tochter-Partnerlook ist jetzt wieder cool

„Der Matchy-Matchy-Look boomt in Zeiten, in denen die Betonung mehr auf der Familie und der Mutter-Tochter-Beziehung liegt“, kommentierte die Modehistorikerin Jennifer Farley Gordon den Trend im Atlantic. Der Ton-in-Ton-Stil sei häufig Ausdruck von Wohlstand, weil die betreffenden Mütter die Zeit zum Nähen oder das Geld zum Shoppen haben, um abgestimmte Outfits zusammenzustellen. Oft handelt es sich um Hausfrauen in einem traditionellen Familienmodell, die viel Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen – sonst hätte das koordinierte Kleiden auch wenig Sinn.