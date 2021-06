Dem Dirndl auf der Spur: Zwischen Mode und Klischee

BetrBetritt man das Gebäude, wandelt man also quasi auf Sisis Spuren und steht erst einmal vor der Replik eines Modells, das erst kürzlich – obwohl 400 Jahre alt – fast unversehrt in einem Grab am Attersee gefunden wurde.

Geht man von einem Raum in den nächsten, von einem Outfit zum anderen, wird man immer wieder überrascht, lernt, ist begeistert, wird nachdenklich. Vor allem beim Dirndl mit dem unübersehbar schön ausgestickten Spruch auf der Schürze aus Wien von 2019: „Never let the Fascists have the Dirndl“. Christa Reitermayr, Lale Rodgarka-Dara und Ulli Weish treffen einander unter dem Titel „Reclaim the Dirndl“ mit Interessierten zum Sticken. Im Augarten oder in der Lobau oder im Gasthaus.