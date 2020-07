Brillante Danksagung: Der erste drehbare Solitärring ist ein Kunstwerk

Der Solitär des „DANKE FÜR“-Ringes wird von einer schlanken Kaltemaillelinie umrahmt, der lupenreine Brillant erscheint so noch größer



Der Ansprüche damit nicht genug. „Uns war auch wichtig, dass der Ring tragbar ist, sich optisch wie praktisch gut in den Alltag einfügt. Kein Cocktailring also, den man nur ab und zu für einen besonderen Anlass aus dem Tresor nimmt“, sagt Claudia Wellendorff. Ebenso wesentlich: Der Ring muss, sollten sich die Finger im Laufe des Lebens verändern, jederzeit in der Größe veränderbar sein. „All das verknüpft mit der charmanten Gegensätzlichkeit aus drehbar und nicht-drehbar“, ergänzt Claudia Wellendorff. Gemeinsam mit ihrem Mann, Schwager und Schwiegereltern managt sie – in vierter Generation – das 127 Jahre alte Familienunternehmen. Und einem Chefdesigner, der durch derart Anspruchsvolles, wie es ihm für den angestrebten „Danke für“-Solitärring vorgelegt wurde, auch nicht aus der Fassung zu bringen war. In der Umsetzung von schmucken Visionen hat Wellendorff ja reichlich Übung. Die seidenweiche Gold-Kordel aus 18 Karat Gold, die als das weichstes Collier der Welt gilt, ist heute ebenso eine Ikone der Juwelierskunst, wie die drehbaren Wünsch-Dir-Was-Ringe aus 18 Karat Gold. Deren samtweiche Drehbarkeit, kombiniert mit speziellen Brillantfassungen und farbschönen Kaltemaillen ist weltweit unerreicht. Mit dem ersten drehbaren Solitärring, der dieser Tage vorgestellt wurde, setzen die Pforzheimer jetzt noch eines drauf.