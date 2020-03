Trendige Augenbrauen: Die richtige Form für jedes Gesicht

Seitdem Cara Delevingne und Lily Collins mit markanten wilden Augenbrauen auf Laufstegen und bei Fotoshootings auftraten, ist wieder Natürlichkeit gefragt. Schmale, gezeichnete Brauen à la Hedy Lamarr oder dünn gezupfte Brauen, wie in den 1990er-Jahren, sind passé. Trotzdem sollten Brauen gepflegt und in Form gebracht werden. Welche Brauen-Trends heuer in sind, fragten wir Beauty-Expertin Alma Milcic. „Allgemein gilt heuer opulente Natürlichkeit. Brauen dürfen ruhig wilder und voller aussehen, nach oben frisiert und sogar mit Stylinggel fixiert werden.“