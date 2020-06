Vom Sneaker bis zum Pavillon: Design aus Seetang

„Seaweed“, die Faser, die aus Algen gewonnen wird, ist eine reine Zellulosefaser aus dem Ozean, und wird in Aquakulturen angebaut. Bis jetzt wurde die grüne Faser hauptsächlich für Bekleidung eingesetzt, wie Strickwaren, Unterwäsche oder Sportswear. Innovative Modedesigner wie Kanye West investieren neuerdings sogar in Eco- Konzerne, um nachhaltige Produkte zu entwickeln. So besteht sein neuester Sneaker Yeezy, der erst im Herbst auf den Markt kommt, aus robustem Algenschaum. Dadurch wird der beigefügte Petrolgehalt, der normalerweise für Sneaker-Sohlen nötig ist, reduziert. Dafür hat West in eine eigene Algenfarm in Wyoming investiert. Auch die Londoner Modedesignerin Leticia Credidio setzt auf Seaweed und produziert anschmiegsame Home- und Sportswear in ihrer Kollektion „Ocean“. Kunstvolle Algen- Applikationen finden sich hingegen in der Couture-Kollektion Seaweed-Girl der schottischen Textilkünstlerin und Designerin Jasmine Linington. Und wer den Geruch nach Meer liebt, könnte sich einen „Hidaka Ohmu“ -Pavillon der deutschen Designerin Julia Lohmann bestellen. Die Künstlerin baut mit nassen Braunalgen duftende Wohn-Objekte.