Mode aus der Zukunft: Galaktische Outfits für Weltraum-Heldinnen

Das Kleid aus der letzten Sommerkollektion sensory seas von Iris Van Herpen wurde mit 3D-Technik hergestellt

und soll an futuristische Unterwasserwesen erinnern, https://www.irisvanherpen.com

Die fantastischen Organza-Kreationen Iris Van Herpens kommen aus dem 3D-Printer, die Muster stammen aus einer Zusammenarbeit mit dem Künstler und ehemaligen NASA-Ingenieur Kim Keever.

Mode in Zukunft

War bis vor Kurzem noch KI, Künstliche Intelligenz, das Schlagwort in der Modeindustrie, so sind es heute Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und soziale Verantwortung. Während KI heute für Designprozesse von Stoffen, Schnittmustern, Stoffkonstruktion oder Produktionsprozesse eingesetzt wird, orientieren sich sogar die Kostüme von neueren Sci-Fi-Filmen wie etwa Star Wars an den Themen die unsere Zeit prägen, eben Nachhaltigkeit. So ist die Superheldin nur in einfache Baumwolltücher gewickelt. Laut einem kürzlich veröffentlichten Report der Camera Nazionale della Moda in Mailand werden sich die Umsätze von nachhaltiger Mode laut der Einkäufer von Saks, Barneys oder Printemps in Paris, in den nächsten fünf Jahren nahezu verdoppeln. Second-Hand-Märkte explodieren schon jetzt, Fast-Fashion ist ein Auslaufmodell.