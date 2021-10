Moby Dick wird 170: Ein Wal schreibt Geschichte

Mit 20 heuerte er als Schiffsjunge auf einem Postschiff zwischen New York und Liverpool an. Im Jahr 1841, mit 21 Jahren, stach er im legendären Nantucket an Bord seines ersten Walfängers in See. Dieses Schiff war für ihn „Yale Universität und Harvard“, wie er später den guten Ismael in Moby Dick resümieren lassen wird.

In einer knapp 25 Meter langen Nussschale namens Acushnet ging es für den jungen Melville zuerst ums südamerikanische Kap Hoorn, um dann in der polynesischen Südsee nach Pottwalen zu jagen. Dabei ging quasi die gesamte Crew in drei bis vier Ruderbooten zu je sechs Mann ans Werk. Etwa acht Meter lang waren diese Boote, mehr als doppelt so lang die Wale, die um ihr Leben kämpften. Pottwale sind die größten Raubtiere der Welt, manche Bullen werden mehr als 100 Tonnen schwer und gut 20 Meter lang, die längsten bisher gefundenen Walzähne messen stolze 30 Zentimeter.

Wenn Wale zurückfighten

Diese faszinierenden Tiere können auch weit tiefer als 1.000 Meter tauchen, in eine lichtlose, für Menschen verschlossene Welt, wo sie uneingeschränkte Könige sind, nach Riesen-Kalmaren und Lebewesen jagen, die wir kaum je zu Gesicht bekommen. Mehr als eine Stunde können sie dort unten verbringen, ohne zu atmen. Allerdings nicht, wenn sie in Panik sind und ihnen die Spitze einer Harpune in der Lunge steckt. Dann versuchen sie zu fliehen, reißen die kleinen Boote in wilden Fahrten über die Wellen oft kilometerweit mit sich, Nantucket Sleighride nannten die alten Walfänger diese wilden Ritte. Bis die Wale dann vor Müdigkeit nicht mehr konnten und eine zweite, eine dritte Lanze sie langsam ersticken ließ.