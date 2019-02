"Mit Videos Geld zu verdienen, fand ich absurd"

Was kann man mit einem Englisch-Studium anfangen?

Nichts! Man wird Influencer! Ich dachte mir damals, ich studiere das, was mir in der Schule gelegen ist. Das war eben Englisch. Aber ich kann stundenlang über Jane Austen reden, wenn Sie mögen.

Zuerst reden wir übers Burgenland, wo Sie herkommen. Sie haben einen sehr modernen Beruf, tragen Leopardenjacke und lieben einen Mann. War es schwierig, auf dem Land aufzuwachsen?

Es tut mir manchmal fast leid, zu sagen, dass es nicht so war, weil viele Leute einen so schwierigen Weg haben. Ehrlich gesagt, war es in meinem Kopf immer schwieriger als in der Realität. Ich habe mich mit 15 viel zu früh geoutet. Aber meine Mutter hat von Anfang an sehr akzeptierend reagiert. Bei meinem Vater hat es zwei Monate gedauert. Er kannte halt niemanden, der schwul ist und musste durch mich erfahren, dass wir genauso sind wie alle anderen. Und jetzt passt eh alles. Aber die Partnersuche im Burgenland war recht schwierig, obwohl ich damals auf einer Dating-Webseite war.

Da gab es doch Parship noch gar nicht.

Es gibt eigene Seiten für Schwule. Die hieß Gay-Romeo. Aber alle Burgenländer, die ich dort gefunden habe, waren nicht aus der Umgebung. Da dachte ich mir, wenn das so verteilt ist, gibt es im ganzen Burgenland maximal drei Schwule. Als ich nach Wien gezogen bin, war die Dichte ein bisschen besser. Hier habe ich auch meinen Freund (Anm.: Dominik) gefunden. Surprise, Surprise! Er ist aus dem Burgenland und sein Elternhaus ist gar nicht so weit von meinem entfernt.

Haben Sie schon das Werbe-Plakat mit den zwei küssenden Männern gesehen?

Ja klar, das finde ich spannend. Man sieht das nicht oft und der Radiosender, der damit wirbt, macht das natürlich absichtlich – weil man hinschaut. Die beiden auf dem Bild geben sich ja nicht nur ein Bussi, sondern schmusen richtig. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der böse schaut, wenn er an dem Plakat vorbeigeht.

Sind solche Plakate notwendig?

Ich finde schon. Je öfter man das sieht, desto normaler wird es. Es fängt jetzt auch an mit romantischen Komödien, in denen es um zwei Männer geht.

Bei Brokeback Mountain war das 2005 noch eine ...

... Sensation! Was mich an Schwulen-Filmen bisher immer gestört hat, war, dass das Independent-Filme mit einem Budget von maximal 30.000 Euro waren. Aber unlängst war mit „Love Simon“ einer der ersten größeren Teenie-Filme im Mainstream-Kino. Ich war bei einigen Vorstellungen und fand es schön, dass viele junge Menschen dort waren, egal ob schwul oder hetero. Ich bin hoffnungsvoll, was die jüngere Generation angeht und habe auch einige Nichten und Neffen. Die wachsen damit auf, dass sie halt einen Onkel haben, der mit einem Mann zusammen ist. Wenn du es von Anfang an so kennst, ist das normal.