Menschen: Salzburgs TOP 50

Ein echter „Stierwascher“ ist natürlich nur, wer auch in Salzburg geboren wurde. Stadt Salzburg. Weil man an der Salzach aber, angefangen bei Kelten und Römern, immer schon mit vielen „Zuagrasten“ zu tun hatte, die oft einen wesentlichen Beitrag zur Kultur, zum Wirtschaftswachstum oder auch nur zum allgemeinen Wohlbefinden geleistet haben, ist man hier nicht allzu streng, was die Aufnahme in den Kreis der „echten Salzburger“ anbelangt. So mag jemand ursprünglich aus der Steiermark kommen oder aus Bayern, aber nicht wegzudenken sein aus dieser Stadt – oder sogar als Giuseppe in Rom geboren sein, um als Sepp Forcher zum Inbegriff des „Salzburgischen“ an sich zu werden. Hier ein Überblick über Menschen und Familien, die die berühmte Festspielstadt zu dem machen, was sie ist.

Familien-Clans

Ohne sie läuft nichts in der Festspielstadt: Salzburgs legendäre Familiendynastien.