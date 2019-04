Men Only: Barber-Shops im Trend

Wie cool das sein kann, macht seit einiger Zeit US-Superstar Lebron James auf dem Qualitätsbezahlsender HBO vor: "The Shop" heißt die Talkshow des vielleicht besten Basketballers aller Zeiten, in der er mit anderen Superstars und auch weniger bekannten Jungs im über Dinge spricht, die Mann eben so am Radar hat. Sport, Politik, Filme, Musik. Aufgezeichnet wird - natürlich - im Barber Shop. Edel. Lässig. Gut.