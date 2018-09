Mehr als eine Erinnerung: Mythos Romy Schneider

"Ich habe nie einen wirklich großen Film gemacht"

Der Mythos. Romys letzte Illusion heißt Laurent Pétin, 32, ein Beschützertyp, liebevoll. Zu spät. Fast für alles. Der Schauspielerin wird eine Niere entfernt. Die Nachrichten melden täglich Madame Schneiders Gesundheitszustand und Präsident Mitterrand wünscht gute Besserung. Sie rafft sich auf, für den Film Die Spaziergängerin von Sanssouci, er liegt ihr am Herzen, sie hat das Projekt initiiert. An einem Sonntag im Blühen der Provence kommt die Nachricht: David ist tot. „Mein Kind ...“

Ihr Herz versagt nicht ganz ein Jahr später.

„Ich habe nie einen wirklich großen Film gemacht“, krittelt Schneider gegen Ende ihres Lebens. Die Begeisterung über ihr Naturtalent ohne eine Stunde Schauspielunterricht, die Attribute „entzückendes Mädchen“, „beachtliche Begabung“, das neidlose Lob der alten Hasen Willi Fritsch und Hans Albers, Lilli Palmers Verblüffung über Romys traumwandlerische Präsenz, den überwältigenden Erfolg des Kaiserkitschs Sissi I fand sie nur am Anfang „himmlisch“. Liebte das zerlumpte Ding an der Seite von Horst Buchholz, das sie in Robinson soll nicht sterben spielen durfte, ertrotzt für ihre Einwilligung zu Sissi II.

"Sie pappt an mir wie Grießbrei"

Doch als Schauspielerin nimmt sich Romy zum ersten Mal in Mädchen in Uniform neben Kalibern wie Therese Giehse und Lilli Palmer wirklich ernst. Der einstige Zögling des Klosterinstituts Goldenstein weiß Bescheid über einsame Mädchen wie Manuela. Ja, die strenge Vorsteherin, die moderne heiß angeschwärmte Lehrerin, der verboten erotische Kuss von Schülerin und Lehrerin! Kult für alle Klosterschülerinnen damals, die nicht Prinzessin werden wollten. Die Kritiker jedoch zementierten Romy bei allem Lob über ihre Ausdruckskraft heileweltkonform ins Klischeebild Sissi ein: „Sie pappt an mir wie Grießbrei“, hadert Romy. Immerhin. Als die Selbstkritische ganz zuletzt eine Liste ihrer 59 Filme durchging, habe sie zehn als gut angekreuzt, schreibt Alice Schwarzer.

In der Statistik gewinnt die Sissi-Trilogie. 71 Lizenzen von Hongkong bis Brasilien meldete Beta-Film 2014. Der Prinzessinnentraum, überall und immer noch geträumt, Instagram & Co zum Trotz. Unauslöschbar. So unterschiedlich er auch einherschwebt – von den Fünfzigerjahren nach dem großen Krieg bis heut in einer globalisierten Welt, in populistischen Systemen, aus feministischer Sicht. Zuversicht.

