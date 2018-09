Mauritius, das Paradies, das einst die Hölle war

Um seine Schulden loszuwerden, brach der 60-Jährige zu einer Weltreise auf, die ihn auch nach Mauritius führte. Ende März 1896 war Twain von Calcutta aus bei stürmischem Wetter nach Mauritius in See gestochen. Fast drei Wochen später legte sein Schiff in Port Louis an, der Hauptstadt der damaligen britischen Kolonie. Die kleine Insel, gerade einmal 65 Kilometer lang und 45 Kilometer breit, galt als süßes Ziel: Mauritius war der größte Zuckerproduzent des Britischen Empire. Früher war nicht alles besser: Meine Reise zur Zuckerinsel dauert nur rund 16 Stunden und sie gewährt mir ein unerhörtes Privileg, das Mark Twain, der dem Luxus nicht abgeneigt war, wohl gefallen hätte. Das Flugzeug verfügt über eine Bar in den Lüften, wo sich Business-Class-Passagiere zu einem Schwätzchen und einem Drink treffen können. Und so bestelle ich in zehn Kilometer Höhe bei der weißrussischen Stewardess, die jetzt als Barkeeperin fungiert, einen Mojito wie aus dem Cocktail-Lehrbuch: Bacardi Rum, frischer Limettensaft, Minze, Sodawasser, Eis und ... Zucker aus Mauritius. Denn der gilt nach wie vor als der beste der Welt. Der braune mauritische Demerara-Zucker in meinem Mojito schmeckt wie ein einziges, süßes Versprechen von Palmen, Sand und Meer.