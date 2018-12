Matthias und Inge Steiner: Eine außergewöhnlichen Liebe

FAMILY BUSINESS

Matthias Steiner wurde 1982 in Wien geboren und wuchs in Sulz im Weinviertel auf. Dort begann er als Jugendlicher mit dem Gewichtheben. Einschnitte in seinem Leben waren der Tod seines Trainers Walter, „ein Drama“ und seine Diabetes-Typ-1-Erkrankung. Sie wurde diagnostiziert, als er 18 war. Nach einem Streit mit dem österreichischen Gewichtheber-Verband, startete er ab 2008 für Deutschland. Kurz zuvor verstarb seine Frau Susann 2007 bei einem Auto-Unfall. Ihr Foto ging bei Steiners Olympiasieg 2008 um die Welt. Seit 2010 ist er wieder glücklich verheiratet und lebt mit Inge und den beiden Söhnen, 6 und 8, im Weinviertel.

Inge Steiner wurde 1970 in Deutschland geboren und ist studierte Diplom-Kulturwirtin. Sie begann ihre Karriere als Moderatorin 1989 bei RTL Hamburg und moderierte später bei Sat 1 und Kabel 1. Aktuell ist sie Moderatorin der Sendung „Welt der Wunder“ bei N24. Da sie seit zwei Jahren in Österreich lebt, hat sie 300 Sendungen voraufgezeichnet. Olympiasieger Matthias Steiner lernte sie 2008 bei der Buchpräsentation eines Freundes kennen. Die gemeinsamen Söhne kamen 2010 und 2013 in ihrem ehemaligen Wohnort Heidelberg zur Welt. Heute leitet Steiner gemeinsam mit ihrem Mann die Veranstaltungsagentur „ Steinertainment.“

