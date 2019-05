"Masern muss nicht sein"

Die Dosis macht's



Die Pointe dabei ist: „Meine Oma ist 1946 mit ihrem Mann in ein ruhiges Land geflohen – in den Irak.“ Denn, so Omar Sarsam diesmal ohne Schmäh: „Für ein gut aussehendes Mädchen war es schwierig, die Nachkriegszeit in Österreich unbeschadet zu überleben.“

Die politische Großwetterlage hat sich seither drastisch verändert. Schon daher weiß es der Familienvater zu schätzen, in einem friedlichen Land aufgewachsen zu sein. Sarsam, mit der beruhigenden Stimme eines Arztes: „Wir müssen uns vor nichts fürchten außer vor Masern. Und gegen die kann man sich impfen lassen.“

Womit wir bei dem sind, was die Berufe des Kinderchirurgen und des Kabarettisten vereint. Die Dosis. Ob feine Klinge oder schwere Keule, ein jeder Einsatz verlangt nach einem eigenen Umgang. Und kein Einsatz gleicht dem anderen. „Jedes Publikum ist anders. Ob ich zwei Mal im Stadtsaal spiele, wo uns jetzt der Techniker hilft, die Bühne zu beleuchten, oder im Kabarett Niedermair, jedes Mal ist das Publikum anders. Jedes Publikum hat seinen eigenen Humor, und dafür das richtige Timing zu entwickeln, ist richtig spannend.“ Fast so spannend wie eine OP. Omar Sarsam blickt auf seine Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie im Wiener Donauspital und im UKH Meidling zurück und meint: „Es gibt keine zwei gleichen Operationen. Natürlich gibt es einen Plan B und einen Plan C. Aber man kann nicht sagen, oh, sorry, Plan A hat nicht geklappt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Man muss die eine Operation zu Ende bringen.“