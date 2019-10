Marktgeschichten, Folge 5: Mit Kürbis(s)

Zurück zum Marktstand. Ein bärtiger Mann mit Brille erzählt, dass er am Abend gefüllten Kürbis mit Faschiertem für seine Kegelrunde zubereiten will, als mich eine Dame anlächelt: „Also, bei mir muss es nach der Arbeit schnell gehen beim Kochen! Ich schneide den Kürbis einfach in Spalten, ein bisschen Thymian dazu, dann ab ins Backrohr!“. Eine andere Dame ruft: „Ja, so mache ich es auch. Aber letztens habe ich den gebackenen Kürbis noch püriert und mit Mehl und Dottern vermischt. Dann habe ich Nockerl abgestochen, garen lassen und mit Salbeibutter vermischt. Meine Kreation war ein voller Erfolg!“

Beeindruckt von all dieser Kreativität gehe ich ins Café, um das Wochenmenü mit unserem Koch Daniel zu besprechen. Wir planen ein Kürbisrisotto mit Speck und Maroni, und ich kann kaum erwarten, es zu verkosten. Für die darauffolgende Woche schwebt uns ein Kürbischutney mit Apfel und Zwiebel vor, zu einer herzhaften Quiche Lorraine serviert. Zuhause beim Suppekochen schnipsel ich den Hokkaido-Kürbis in Würfel und freue mich, dass ich ihn quasi „mit Butz und Stingel“ verwenden kann, weil ich die Schale einfach dranlasse. Während der Kürbis mit dem Zwiebel friedlich vor sich hinschmurgelt, kommt mir die Idee, wie ich aus der Suppe etwas ganz Besonderes machen kann: Pimenton de la Vera, das spanische geräucherte Paprikapulver, wird zum Star des Abends. Ich rühre das Pulver unter das Gemüse und glaube, in einer Räucherkammer zu sein, so intensiv ist das Aroma – jetzt verstehe ich, warum dieser Paprika mit seinen Rauchnoten auch „Speck der Vegetarier“ genannt wird.

Während ich zufrieden die Suppe löffle, freue ich mich schon auf unser traditionelles Kürbisschnitzen im Café, wo der Freund meiner Tochter die schönsten Fratzen zaubert, die im Kerzenlicht über den Markt scheinen. Und wenn die Kinder als gruselige Gespenster verkleidet kichernd „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ rufen und sich glücklich ihre Zuckerl abholen, hat der Herbst endgültig Einzug gehalten.

Rezept: Rauchige Kürbissuppe mit gerösteten Kürbiskernen