Marktgeschichten: Die Physalis ist im Waldviertel angekommen

Das Klima macht es möglich: Die exotische Frucht hält Einkehr in Österreichs Gärten. Wer sie schon kultiviert hat, kann sie jetzt im September direkt vom Strauch naschen.



Ich eile am Dienstagnachmittag über den Markt und entdecke einen jungen Mann, der ein Tischerl mit Obst und Gemüse dekoriert. Sofort bleibe ich stehen und frage ihn, ob er einen Kaffee möchte. Ein Stück Kuchen bringe ich auch vorbei. Und so erzählt er mir, dass er gemeinsam mit einer Jungbäuerin und einem Jungbauern eine Bio-Landwirtschaft im Waldviertel betreibt. Kennengelernt haben die drei einander beim Studium, beim Praktikum haben sie sich in die Gegend und in die Arbeit verliebt. „Wir wollen Ressourcen schonen, darum setzen wir auf Handarbeit, den natürlichen Dünger bringen unsere vier Pferde und zehn Hasen.“

Mir lacht das Herz ob dieser jungen Idealisten, als eine Frau mit ihrem Rad vorbeikommt, um sich ihr Biokisterl der Woche abzuholen. Neugierig schaue ich hinein und entdecke Paradeiser in allen Farben und eine große Scheibe Kohlrabi. „Das ist eine alte Sorte, die sich gut für die Lagerung eignet!“, ruft der Bauer, „perfekt zum Suppekochen!“ Dann fällt mein Blick auf den Tisch vor uns. Neben riesigen, hellgrünen Zucchini liegen leuchtend-orange Physalis. „Seit wann gibt’s denn Physalis aus dem Waldviertel?“, frage ich erstaunt. „In unseren immer wärmeren Sommern gedeihen sie wunderbar“, sagt der junge Mann.

Das sind gute Neuigkeiten, sind Physalis doch sehr gesund mit ihrem hohen Gehalt an Vitamin C, Provitamin A, Eisen und Phosphor. Ursprünglich kommen sie aus Südamerika, portugiesische Seefahrer haben sie nach Südafrika gebracht, wo sie besonders gut am Kap der guten Hoffnung gedeihen. Daher kommt ihr Name Kapstachelbeere, im Englischen werden sie auch Winterkirsche genannt.