Mario Matt zu Kitzbühel: "Ein Ort, wo ich immer gerne war"

Durststrecken zu überstehen ist das Schlimmste ...

Wenn ein Mensch ungeduldig ist, wird er immer wieder ins gleiche Muster fallen. Aber irgendwann lernt er, mehr Geduld zu haben.

Würden Sie in Anbetracht aller Erfolge – aber auch aller Durststrecken – noch einmal Slalom-Spezialist werden?

Die Skikarriere war eine superschöne Zeit. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, im Jugendalter zu trainieren anstatt auf Feste zu gehen. Ich war damals genauso mit Freunden unterwegs, aber es hat eben auch Zeiten gegeben, in denen ich wegen dem Training passen musste. Sport schult fürs Leben, selbst wenn jemand nicht an die Spitze kommt. Viele Dinge kann man für den Beruf später mitnehmen.

Oft hat man das Gefühl, dass die Verletzungen im Skisport immer schlimmer werden. Was meinen Sie?

Es ist schon so, dass man heutzutage im Skisport nur dabei ist, wenn man auf Zug fährt. Das Material wird auch so abgestimmt, dass das möglich ist. Wenn es dann mal beißt und man nicht in der richtigen Position ist, kommen mehr Verletzungen als früher zustande, wo in den Kurven mehr gerutscht worden ist.

Haben Sie durch das harte Training und die Belastungen im Spitzensport heute mit Problemen zu kämpfen?

Überhaupt nicht. Ich hatte von Anfang an die Möglichkeit, richtig zu trainieren, auch was das Krafttraining betrifft. Da werden beim Nachwuchs heute noch viele Fehler gemacht, weil viele Trainer immer noch das Programm von vor 30, 40 Jahren fahren. Da kann man viel kaputt machen. Meiner Meinung nach hängt alles vom richtigen Training im Ausdauer- und Kraftbereich über den Sommer ab. Viel ist auch Veranlagung. Manche halten mehr aus als andere.

Welches Rennen ist Ihnen eigentlich am stärksten in Erinnerung geblieben?

Da gibt es viele. Ich habe 16 Jahre in jedem Weltcuport eigentlich im selben Hotel geschlafen. Vor Kurzem war ich zum Beispiel in Adelboden. Wenn ich dorthin komme, ist es so, als ob ich nie weggewesen wäre. Diese Dinge sind abgespeichert. Besonders prägend waren aber natürlich die großen Erfolge.

Wie Gold im Slalom und Silber in der Kombi vor Ihrer Haustüre in St. Anton bei der WM 2001?

Das war super und gewaltig, aber ich habe ehrlich gesagt erst Jahre danach realisiert, was mir da gelungen ist. Dass man daheim eine WM hat und dann Gold und Silber gewinnt, ist schon einzigartig.