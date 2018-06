Marie-Christine Friedrich: Mein LIEBLINGSBUCH

Ich les’ und amüsier, goutier’ gerade das Buch von Ferdinand Schmalz: „Leibstücke“, auf das ich in Klagenfurt während der Proben zu Oscar Wildes/Jelineks „Bunbury“ stieß, fiel. Sprachlich und humorig ja irgendwie verwandt, bekannt, spontan, quasselig, Ur lustig, breiten sich die Denkströme in meinem Kopf so aus – Schmaus, Jaus. Herrlich!

* Die Schauspielerin ist als Miss Prism in „Ernst ist das Leben“ zu sehen: Sommerspiele Perchtoldsdorf, bis 28. Juli, Karten 01/866 83-400, www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

www.facebook.com/sommerspiele.perchtoldsdorf