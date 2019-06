Manuel Fellers größter Sieg: Wie schnell sich das Leben ändern kann

Stimmt es, dass Sie barfuß zur Grabstätte von Bob Marley gerutscht sind?

Es gibt an seinem Grab halt ein paar Auflagen. Schuhe ausziehen, Handy draußen lassen und mit einer Kerze um sein Grab gehen. Die Kerze steht heute noch bei mir zuhause. Bob Marley war für mich der Künstler des Jahrtausends. Er hat weltweit so viele Menschen erreicht wie kein anderer – aus allen Schichten.

Was ist mit dem Sänger Vybz Kartel, den Sie auch verehren? Er sitzt seit 2014 wegen Mordes im Gefängnis ...

Die Geschichte ist so: Auf Jamaika sind 50 Prozent aller, die einsitzen, unschuldig. Wo Vybz aufgewachsen ist, herrscht teilweise Krieg und ein Überlebenskampf, bei dem es darum geht, ob man heute oder morgen etwas zu essen kriegt. Kartel ist brutal intelligent und hat mit einem Autor ein Buch über die Missstände auf Jamaika geschrieben. Er sagt, was er denkt und hat massiv gegen die Politik gekämpft, auch mit seinen Texten. Weil er so lyrisch war und durch seine variierenden Styles hat er auch so viele Leute erreicht.

Um so weniger darf man töten.

Das stimmt, aber warte, jetzt kommen wir auf den Murder-Trail zurück: Als Bob Marley sich damals politisch geäußert hat, ist er am nächsten Tag in seinem Haus angeschossen worden – zehn Mal. Vybz kann man nicht so leicht wegräumen, weil er Mitglied einer der größten Gangs drüben ist. Aber man kann ihn einsperren. Meiner Meinung nach ist er unschuldig. Er ist sicher kein Guter, aber das kann man dort drüben nicht wirklich sein, weil es ein Überlebenskampf ist.

Wie emotional Sie da plötzlich werden.

Ich verstehe ja, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man das so fanatisch hört, wie ich. Nehmen wir einmal „187 Strassenbande“ – das ist das Maß aller Dinge in Sachen Deutschrap derzeit. Das ist nicht mein Ding. Kennst du die Band?

123 Straßenbahn? Nein.

187 Strassenbande. Das ist eigentlich der Polizeicode für Mord in Amerika. Damit fängt es an. Die Band hat seit drei Jahren Erfolg und kommt aus Hamburg. Die sehen jetzt, dass sie mit solchen Sachen Geld verdienen können. Wenn die jetzt singen würden „Alles ist so schön“, kriegen sie nur 20.000 Likes und haben nix davon.

Na ja, aber die Kinder, die das hören ...

Das ist Aufgabe der Eltern. Kinder müssen von Anfang an wissen, was soziale Werte sind: Dass ich eine Frau mit Respekt behandle, mir nicht jedes Wochenende was einwerfe oder mich wegsaufe. Ich verurteile solche Lieder, aber man muss sie sehen wie einen Film. Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich Zugang zu Horrorfilmen – wie viele Kinder. Damals ist „Saw“ rausgekommen, wo der Reihe nach Leute umgebracht werden. So muss man das einordnen, wie einen Film, auch wenn ich gewisse Songs massiv kritisiere.