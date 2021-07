Besuch bei einer Diva

Nicht minder gefragt ist es, einen Blick auf ein anderes Kunstwerk zu werfen: "Das letzte Abendmahl" von Leonardo da Vinci. Das zwischen 1494 und 1498 enstandene Wandgemälde befindet sich im Speisesaal des Dominikanerklosters der Kirche Santa Maria della Grazie beim Corso Magente und steht unter strenger klimatischer Quarantäne. Täglich dürfen die Herren von höchstens 1075 Besuchern betrachtet werden. Diese werden in penibel programmierten 43 und stets ausverkauften Durchgängen an dem Meisterwerk des Wissenschaftlers und Künstlers vorbeigeschleust.

Da macht es fast mehr Freude, die zahlreichen Arbeiten von anonymen Straßenkünstlern in der Altstadt, dem Centro storico, zu würdigen. Rollläden von Lebensmittelgeschäften, Hauswände und Mauern in der Altstadt erwecken den Eindruck einer Freiluftgalerie. Meilenweit entfernt von Graffiti und Kritzeleien. Manche scheinen sogar von den Werken von Leonardo da Vinci inspiriert.

Wenn man sich schon draußen aufhält, geht es in Mailand nicht, ohne in einem Straßencafé zu pausieren und ausgiebig die vorbeieilenden Menschen zu studieren. „People Watching“ ist in einer Mode-Metropole natürlich besonders lohnenswert. Und man braucht sich gerade hier nicht als Voyeur fühlen. So exzessiv-bunt wie auf den Laufstegen der Mailänder Modewochen geht es zwar nicht zu. Das heißt, nicht immer. Denn mit ein wenig Glück trifft man bei der Weekend-City-Tour sogar auf einen Paradiesvogel wie Donatella Versace. Der Lieblingsplatz der exzentrischen Blondine, die nach dem Tod ihres Bruders Gianni 1997 die kreative Führung des Mailänder Modehauses übernommen hat, ist jedenfalls ein echter Geheimtipp: das „Museo 900“.

Ganz zentral und doch versteckt liegt das Museo del Novecento genau gegenüber vom Dom und entführt einen sofort in eine andere Welt, sobald man es betritt. Die elliptische Rampe im Inneren erinnert an das Guggenheim Museum in New York. Mit zwei gravierenden Unterschieden: Vom obersten Stockwerk hat man einen wunderbaren Blick auf den Dom mit seinen tausenden Figuren auf dem Dach. Und natürlich gibt es ganz oben auch eine Bar. Und eben dort, so hat man das Gefühl, werden die Mailänder Aperitifs noch raffinierter gemixt als zu ebener Erd’.

P.S. Wobei „Aperitivo“ in Mailand nicht heißt, dass man hier Alkoholisches trinkt. Unter diesem Slogan werden um wenig Geld zahlreiche kleine Köstlichkeiten als Appetizer gereicht werden. Buon Appetito!