Magischer Montag: Energie-Kick für den Start in eine neue Woche

Patrick DeWitt: "Die Sisters Brothers"

Wenn Sie diese Büchertipps bisher noch nicht überzeugt haben und Sie noch immer nicht in die Woche starten wollen, hilft nur noch - ein Schnitt: Ändern Sie Ihr Leben oder fürs Erste einmal Ihre berufliche Situation.

Worum geht's? Der Spannung zuliebe wird nicht verraten, was die Brüder Charlie und Eli Sisters beruflich machen. Nur so viel: Vor dem Hintergrund des amerikanischen Goldrausches beginnt Eli, der jüngere Bruder allmählich an seiner Eignung für seinen Beruf zu zweifeln. Eines Tages begegnet Eli Hermann Kermit Warm, einem Mann, der sich von seinem persönlichen Interesse bei der Suche nach einem Job, den er mit ganzer Leidenschaft nachgehen kann, hat leiten lassen. Eli ist voller Bewunderung und überredet seine sonst so dominanten Bruder Charlie, mit ihm einen neuen Weg zu gehen.

Es folgen Momente ekstatischen Glücks, weil die physischen Aspekte des neuen Jobs so angenehm sind (im Fluss stehen, im warmen Licht der Sonne, während ein lauer Wind durch das Tal weht). Ja, das klingt nach Western - ist es auch. Das Gedankenspiel lohnt aber. Wie wäre es, sein Geld auf eine Weise zu verdienen, die sich geistig und finanziell wirklich lohnt? Eli und Hermann Warm inspirieren.