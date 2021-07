Männersachen - neue Sommertrends zu Shirts, Shorts und Schönheit

Highlight in jedem Badezimmer: die stylishen Flakons der italienischen „Depot“-Männerpflegelinie. Duschgels, Bodysprays und Seifen am Schnürl in besonders angenehmen Duftnoten. U. a. bei Runway Vienna, https://www.runwayvienna.at

Isa says

Let’s groom

„Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus.“ Dieser berühmte Satz aus der „Tante Jolesch“ hat sich ein bisschen überlebt. Es ist Sommer, meine Herren! Und ihr wisst eh, wenn’s heiß ist, muss man sich besonders gut pflegen. Und wir mögen euch sehr, also seeehr, wenn ihr frisch geduscht fein duftet. Bittedanke!