Was kostet die Welt

Bevor am 29. Jänner 2014 die „Big Party“ endlich beginnen kann, versteigert Oprah noch rasch das gesamte Inventar ihres Anwesens in Kalifornien, um die Kosten für Schampus & Co. gering zu halten. Denn mit einer Party alleine hat die gute Frau nicht genug. Es ist zu erwarten, dass Oprah zeitversetzt ebenso in ihren Villen in Chicago, Mississippi, auf Hawaii und in Südafrika eine Geburtstagstorte anschneidet. Allein das Catering wird eine sechsstellige Summe locker übersteigen.

Wenn Promis und Stars in Partylaune sind, waren Maß und Ziel noch nie besonders angesagt. Prinz Azim von Brunei soll vor vier Jahren mehr als 100.000 Dollar nur für Blumenschmuck ausgegeben haben. Gut, wenn sich auch Sophia Loren und Mariah Carey unter die Geburtstagsgäste mischen, will man an weißen Rosen wirklich nicht sparen.

Geradezu geschichtsträchtig auch ein Grillfest in der ostdeutschen Gemeinde Teinwillershagen im Sommer 2006 für die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Da eine solche Ehre nicht ohne den Schutz durch 12.500 Polizisten ablaufen konnte, wurde dieser Staatsbesuch mit Kosten von rund 8,7 Millionen Euro im Nachhinein als „teuerste Grillparty der Welt“ bezeichnet.

Allenfalls Feierlichkeiten in königlichem Ambiente sind ähnlich kostspielig. Der letzte „Königinnentag“ in Amsterdam samt Krönung von Willem-Alexander kam auf üppige zwölf Millionen Euro. Der überwiegende Teil davon, sieben Millionen Euro, kam aus dem Budget des Bürgermeisters von Amsterdam.