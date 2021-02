Rolls-Royce verzückt nach 110 Jahren noch immer

Schon vor Iggy Pop fanden Rock- und Popstars wie John Lennon, Roger Daltrey von The Who, Ray Davies von The Kinks oder auch Udo Jürgens Gefallen an den knieenden Figur mit dem wehenden Kleid. Ebenso natürlich Stars wie Julie Andrews, die einen Rolls-Royce Corniche in der Satire "S.O.B." (1981) ihres Ehemanns Blake Edwards lenkt. Oder Elizabeth Taylor, deren wunderschöner Silver Cloud II (siehe oben) vor zwei Jahren bei einer Auktion versteigert wurde.