Lust auf Freizeit: Weinselig die schönen Kellergassen erwandern - die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Bronski & Grünberg Theater Wir erinnern uns: Vor acht Monaten hegte die engagierte Schauspieltruppe rund um Alex Pschill bis zuletzt Hoffnung, dass sich ein Leben auf der Bühne doch noch ausgeht. Es ging nicht. Umso größer die Sehnsucht, die neue Saison jetzt endlich mit dem Projekt „Sehnsucht“ zu beginnen. Pro Abend gibt es 30 Tickets, das Publikum wird in drei Gruppen à 10 Personen geteilt, die dann von Station zu Station durchs Theater geführt werden. Ab 15.10. stehen drei Jacques Brel-Abende mit Benjamin Vanyek auf dem Programm. Ab 19. Oktober wird unter der Leitung von Dominic Oley „Onkel Wanja“ gegeben. Und zwar so, dass auch ehemalige „Seinfeld“-Fans und selbst „Friends“-Nerds bei Tschechow durchblicken. Klingt gut.

Ab 10. Oktober, www.bronski-gruenberg.at

Wien im Rosenstolz Als Nuschin Vossoughi das „Festival des Wienerlieds“ ins Leben rief, hatte der urwienerische Liedgesang etwas Rührseliges an sich. Zwanzig Jahre später überwiegt das Lebensfrohe. Kein Wunder, dass so auch die Gemeinde hier auftretender Musiker ständig wächst. So jodelt auch das einstige Rounder Girl Tini Kainrath wienerisch swingend mit Veteran Rudi Koschelu und Tommy Hojsa (15. 10.). Eröffnet wird donnerstags im Theater am Spittelberg mit einem Mix aus „Gfeanstem bis Grantigem“ mit Lipp & Lenz, den Wiener Picksiass Schrammeln, dem Ensemble Gluatmugl u. a. Nächste Höhepunkte: Albumpräsentation „20 Jahre Wien im Rosenstolz“ (2. 10.), Der Nino aus Wien & Natalie Ofenböck (6. 10.), Ernst Molden & Walter Soyka (7. 10.).

Bis 31. Oktober, www.rosenstolz.at