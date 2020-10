Lust auf Freizeit: Kuschelfeine Lieblingsstücke selber häkeln und stricken - die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Szene Waldviertel Festival Theater für alle bietet das breit gestreute Festival in Horn und Umgebung. Heute wie auch Samstag in einer Woche mit „Pinocchio“ als One-Woman-Show (16h) und der tierisch-mystischen Comedyshow „Herr Rolf der Werwolf“ (20h). Sonntags stehen die Spieltrieb weckenden Stücke „Alltag“ (15h) und „Vergesst Zwerg Nase“ (16.30 h) auf dem Programm. Am 30. 10. ebenfalls im campus Horn Weitblick: die improvisierte und gar nicht so weltfremde Moritat „Die Pest in Wien“ (20 h). Ebendort am 31.10. um 20 h ein Late-Night-Liederabend mit Bryan Brenner und Gästen wie Vivid Consort und Die Wandervögel. Zum Abschluss Anfang Dezember laden „Lottaleben“ und theater.nuu zum Theaterstück „Fliegen lernen“ ein.

Bis 6. Dezember, www.szenewaldviertel.at

Viennale Bis zum 1. November heißt es wieder, Film ab! Gemeinsam mit dem spannenden Eröffnungsfilm „Miss Marx“ von Susanna Nicchiarelli, der schrulligen Studie über Jäger der weißen Alba-Trüffel („The Truffle Hunters“, l.) und Hubert Saupers Kuba-Doku „Epicentro“ buhlen Dutzende Werke um die Gunst. Viennale-Retro im Filmmuseum mit „Recycled Cinema“. Ab 22. Oktober, www.viennale.at