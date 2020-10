Lust auf Freizeit: Foto-Wettbewerb - wer holt die schönsten Postkartenmotive vor die Linse? Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Monsieur Pierre geht online Ein Stück wie geschaffen für die Kammerspiele, Regisseur Werner Sobotka und Bühnenheld Wolfgang Hübsch. Witwer Pierre versucht, durch Online-Dating seinen Platz in der Welt zu behaupten. Enkel Alex (Claudius von Stolzmann) soll ihm dabei helfen. Wer die Filmfassung mit Pierre Richard kennt, wird auch die Bühnenversion mit Susa Meyer, Larissa Fuchs und Martina Ebm schätzen.

29. Oktober, 19.30 Uhr, www.josefstadt.org

Volksoper Bis zum Antritt der neuen Volksopern-Direktorin Lotte de Beer am 1. September 2022 gibt es genügend Möglichkeiten, die schönen, spannenden und schillernden Produktionen unter Direktor Robert Meyer zu besuchen. Gerade in dieser Woche ist fast so etwas wie ein Best-of der vergangenen Monate zu sehen; mit „Carmen“ (24. 10., nach einer Inszenierung von Guy Joosten), „Die Zauberflöte“ (25./30. 10., neuinszeniert von Henry Mason und musikalisch einstudiert von Anja Bihlmaier) sowie der grell-komischen Offenbach-Operette „König Karotte“ (26. 10.). Die Musicals „Cabaret“ (27./29.) und „Sweet Charity“ (28.) stehen diese Woche ebenso auf dem Programm wie das familientaugliche „Gespenst von Canterville“ (31. 10.).

24.-31. Oktober, www.volksoper.at

Erika Pluhar & MoZuluart Musik ohne Grenzen zelebrieren die Liedermacherin, das afrikanische Ensemble sowie Klaus Trabitsch seit Jahren. Im Stadtsaal, Mariahilfer Straße, werden sie mit einem Mix aus europäischem Liedgut und afrikanischem A-cappella-Gesang überzeugen.

29. Oktober, 19.30 Uhr, https://www.stadtsaal.com

Liszt Festival Raiding „Ohne Fantasie keine Kunst“, sagte schon Franz Liszt. Die Festival-Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz folgen diesem Gedanken und nehmen den 250. Geburtstag von Beethoven zum Anlass, um die Seelenverwandtschaft der beiden Komponisten hervorzuheben. Heute, Samstag, spielt etwa Shani Diluka die „Mondschein-Sonate“ und Liszts „Les jeux d'eau à la Villa d'Este.

Bis 25. Oktober, 19.30 Uhr, www.lisztfestival.at

Neue Musik in St. Ruprecht Die Endlichkeit ist Thema dieses Abends: Angelica Castello und Jérôme Noetinger lassen in der ältesten Kirche Wiens, der Ruprechtskirche, die Flöten fauchen und Tonbandmaschinen von alten verschwundenen Stimmen erzählen. Geister-Blaskapellen umarmen den Raum und laden den Heiligen Vitalis ein, mit Dona Sebastiana einen Toten(liebes)tanz zu wagen.

24. Oktober, 23.55 Uhr, www.nmr.klingt.org