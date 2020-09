Lust auf Freizeit: Foto-Tour zu magischen Lichtsituationen - die Top-Tipps rund ums Wochenende!

kulTour

Sweet·Charity „Hey, Big Spender! Spend a little time with me …“: Den Refrain aus dem Cy-Coleman-Musical kennt man. Lisa Habermann singt ihn diese Saison bei der ersten Premiere an der Volksoper mit Inbrunst und unerschütterlichem Optimismus (in dt. Sprache).

13. September, 19 Uhr, www.volksoper.at

Brad Mehldau plays the Beatles Der eine feierte eben seinen Fünfziger, die anderen wurden vor einem halben Jahrhundert zur Legende. Jazzpianist Brad Mehldau erweist an diesem Abend den Fab Four die Ehre. Aber nicht nur das. So nebenbei beweist er, was in einer vergleichsweise kleinen Lennon-McCartney-Komposition wie „Martha My Dear“ steckt, wenn man sie richtig ausspielt. 19.30 Uhr,

16. September, www.konzerthaus.at

Der deutsche Mittagstisch Welch Hintersinn, dass Josefstadt-Hausherr Herbert Föttinger hier mit Claus Peymann seinen Ex-Kollegen von der Burg ranlässt. Am Programm stehen Dramolette von Thomas Bernhard, also zwischen Satire und Skandal schwankende Miniaturen, die genau eines im Blick haben – die österreichische Seele; mit Ulli Maier, Lore Stefanek, Robert Bartl, Sandra Cervik, Bernhard Schir u. a.

17. September, 19.30 Uhr, www.josefstadt.org

Die 4 im Jeep Originell, wie diese Konzertreihe die Besatzungszeit von Wien 1945-1955 in Erinnerung ruft. Die noch ausständigen Programmpunkte nach Russkaja am geschichtsträchtigen Schwarzenbergplatz und der Jive Will Swing Big Band im Ostarrichipark vor der Nationalbank: Mitorganisatorin Katharina Hohenberger und Valerie Sajdik singen am 15. 9. vor der Radetzky Kaserne ein Ständchen für die Grande Nation („Je ne regrette goar nix“, Radetzky Kaserne, 16., Panikengasse 2); Stephan Chaundy sowie Catalina Butcaru bringen am 20.9. vor dem Springer Schlössel in der Tivoligasse 73 in Meidling Folksongs von Benjamin Britten und Henry Purcell dar. Finale am 30.9. mit dem Film „Maikäfer flieg!“ und Krista Stadler sowie Pianist Sacha Peres im Metro Kino.

Bis 30. September, www.diekuratanten.at/die4imjeep