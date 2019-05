Lust auf Freizeit? Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

topFIT

WINGS∙FOR∙LIFE Gemeinsam sporteln für die Rückenmarksforschung: Der globale Benefizlauf in zwölf Ländern ist in Wien zwar leider schon ausverkauft. Mit der App „Wings for Life World Run“ kann aber jeder auf einer seiner Lieblingsstrecken zeitgleich im Takt mitlaufen. Los geht’s!

App „Wings for Life World Run“, 5. Mai, 13 Uhr, Infos unter www.wingsforlifeworldrun.com

