Lust auf Freizeit? Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

landLEBEN

TAG∙DER∙OFFENEN∙TÜR Die Bio-Winzer-Familie lädt wieder traditionell zu ihrer Verkostung des Weinjahrgangs 2018 mit Kellerführungen und geselligen Plaudereien. Musikalisch unterhält das Quatschbergecho. Kosten Sie den "G'mischten Satz".

Weingut Pferschy-Seper, Mödling/NÖ, 27. April, 10 bis 19 Uhr,

www.pferschy-seper.at

www.facebook.com/pferschy.seper

PICK∙NICK Der Frühling macht Lust auf Essen unter freiem Himmel. Im Rahmen der „See.Ess.Spiele“ stehen drei Picknick-Körbe zur Auswahl. Mieten Sie ein Boot dazu, um chillig durch den Nachmittag zu schaukeln.

Rund ums Beachhouse, Velden am Wörthersee/Ktn., 1. Mai, ab 13 Uhr, Res. 0 42 74/26 12, www.see-ess-spiele.com

www.facebook.com/veldentourismus

www.facebook.com/beachhouserauchenwald

Instagram @visitwoerthersee

topFIT

KIRCHEN∙YOGA Geheiligt werde dein Körper: Miss Yoga rollt die Matte in Altarnähe aus, und so kommen wir statt in knieender Büßerhaltung mit energetischen Atem- und Körperübungen dem heiligen Geist näher. Pfarrer Harald Mally bietet im Anschluss eine Meditationsstunde.

Wotrubakirche, Wien 23, 2.-30. Mai, je Do, 18.30 bis 20.30 Uhr, Anm. 0676/444 92 25, www.missyoga.at/events

www.facebook.com/missyoga.at

Instagram @missyoga.at

naturWERKSTATT

ALLERLEI∙KRÄUTER Schafgarbe, Giersch, Gundelrebe – nach dem gemeinsamen Sammeln weiht uns die Kräuterpädagogin in deren feine Verarbeitung ein. Handgemachtes wie Sirup, Säfte, Liköre und ein schmackhaftes Kräuterbrot beleben die Sinne um ein Vielfaches.

Naturschule Rabe, Steinberg-Dörfl/Bgld., 27. April, 9-15 Uhr, Anm. unter office@naturschule-rabe.at

www.naturschule-rabe.at

www.facebook.com/NaturschuleRabe

www.facebook.com/visitburgenland

kinderWELT

GUMMISTIEFEL∙TOUR Beim Pritscheln im Bachbett des Bründelweges baut ihr auch wendige Rindenschiffchen, so lernt ihr spielend die Gegend kennen.

Haus am Kellerplatz, Purbach/Bgld., 28. April, 17. Juli, 14. August, Anm. 0 26 83/59 20, www.burgenland.info

www.facebook.com/visitburgenland

www.facebook.com/Tourismusverband-Purbach-am-Neusiedler-See

