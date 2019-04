Lust auf Freizeit? Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

topFIT

KIRCHEN∙YOGA Geheiligt werde dein Körper: Miss Yoga rollt die Matte in Altarnähe aus, und so kommen wir statt in knieender Büßerhaltung mit energetischen Atem- und Körperübungen dem heiligen Geist näher. Pfarrer Harald Mally bietet im Anschluss eine Meditationsstunde.

Wotrubakirche, Wien 23, 2.-30. Mai, je Do, 18.30 bis 20.30 Uhr, Anm. 0676/444 92 25, www.missyoga.at/events

OSTER∙WANDERUNG Die kleine Wanderung führt in den Frühlingswald, wo zwischen Laub und zartem Grün die Suche startet. Und wer neben den bunten Eierlein auch noch den Osterhasen erblickt, ist ein echter Glückspilz.

Nationalpark Thayatal, Hardegg/NÖ, 22. April, 14.30 Uhr, Anm. 0 29 49/70 05-0, www.np-thayatal.at

